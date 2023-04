Ospedale di Desio: Marilena Costantini direttore di Radiologia

La struttura di radiologia e diagnostica per immagini dell’ospedale Papa Pio XI di Desio ha un nuovo direttore, facenti funzioni: è Marilena Costantini, impegnata come dirigente medico a Desio dal 2003. In precedenza aveva lavorato, sempre come radiologa, all’ospedale Sant’Anna di Como.

Ospedale di Desio: chi è Marilena Costantini

Laureata alla Sapienza di Roma, Marilena Costantini si è specializzata in radiodiagnostica all’Università di Milano Bicocca. È autrice di diverse pubblicazioni scientifiche apparse sulle più autorevoli riviste mediche al mondo.

Ospedale di Desio: due macchinari nuovi in arrivo per Radiologia

Entro la fine dell’anno sarà installata una nuova Tac e una nuova risonanza magnetica i cui software dovrebbero consentire alla radiologia del Pio XI un significativo salto di qualità, dal punto di vista dell’elaborazione delle immagini e della loro archiviazione. Con le nuove tecnologie ne guadagnerà molto anche la risonanza cardiologica.

Ospedale di Desio: i numeri di Radiologia

La struttura opera 24 ore su 24: un’ottantina di esami radiologici tradizionali al giorno e poi, fra gli altri esami, Tac con contrasto e senza contrasto su tutti i distretti anatomici, biopsie, quella della tiroide ecoguidate è prassi consolidata da anni, risonanze magnetiche, mammografie, screening e non.

L’equipe comprende 14 medici, di cui 11 full time, 21 tecnici sanitari, di cui 14 a tempo pieno, oltre a 4 infermieri. A questi si aggiungono 5 specializzandi in radiodiagnostica dell’università di Milano Bicocca.

Nel 2022 sono state complessivamente oltre 94.200 le prestazioni erogate: quasi 3 tre mila in più rispetto al 2021 e circa 13 mila in più rispetto al 2020. All’ordine del giorno gli interventi di riqualificazione e ricollocazione del reparto, confermate da un recente studio di fattibilità.