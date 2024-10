Ornago: oltre 1 milione di euro per via delle Calandre e la tangenziale esterna

Passo avanti per la via delle Calandre a Ornago: il percorso congiunto avviato in aprile da Provincia MB e Comune ha permesso di trovare i fondi per oltre 1 milione per dare una spinta alla tangenziale esterna sulla Sp 176 Gessate-Bellusco.

Ornago: oltre 1 milione di euro per via delle Calandre, una storia iniziata nel 2009

Si tratta di un problema annoso, che parte dal 2009 quando è iniziata la realizzazione della strada esterna in sostituzione del tratto storico delle vie Roma e Bellusco della Sp 176, all’interno dei centri abitati. Per una serie di vicissitudini legate alla scarsa qualità dell’opera, le varie prese in carico sono andate per le lunghe.

Ornago: oltre 1 milione di euro per via delle Calandre, «1.100.000 euro per la sistemazione definitiva e radicale»

“La strada presenta tuttora uno stato di degrado che richiede un intervento di rifacimento radicale che il Comune non può permettersi di sostenere con risorse proprie – si legge in una nota dell’ente di via Grigna – La Provincia ha provveduto ad eseguire recentemente analisi più approfondite sull’opera attraverso rilievi stradali specifici, constatando in maniera incontrovertibile la cattiva esecuzione delle lavorazioni e il conseguente stato di degrado in cui oggi versa la pavimentazione stradale di tutta la variante ovest al centro abitato“.

Dall’autunno 2023, grazie alla collaborazione tra i tecnici provinciali e comunali, il Comune di Ornago ha risolto “le prescrizioni locali”, mentre la Provincia di Monza e della Brianza ha ottenuto un finanziamento ministeriale complessivo pari a 1.100.000 euro per la sistemazione “definitiva e radicale” dei tratti critici di via delle Calandre e della strada di collegamento tra la SP 211 e la SP 176. “Questo intervento prevede il rifacimento del conglomerato bituminoso della piattaforma stradale esistente su due tronchi, oltre ad altre opere complementari“, conclude la nota della Provincia.