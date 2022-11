Ornago: assegno anonimo alla chiesa, 40mila euro per gli affreschi di Sant’Agata

Quarantamila euro per il restauro degli affreschi della chiesa di Ornago. Questa è la cifra messa nero su bianco sull’assegno che un anonimo benefattore ha voluto lasciare nei giorni scorsi nella cassetta delle offerte per sostenere la raccolta fondi lanciata nei mesi scorsi dalla comunità Pastorale Santa Maria Maddalena per far tornare a risplendere l’impianto pittorico presente all’interno della Chiesa Sant’Agata.

Ornago: 40mila euro per gli affreschi della chiesa, l’assegno trovato dalla sagrestana

A trovare l’importante e inaspettato dono è stata la sagrestana della parrocchia «nel consueto giro di ritiro delle offerte – racconta don Arnaldo Mavero, responsabile della Comunità pastorale che oltre a Ornago comprende le parrocchie di Bellusco, Cavenago e Mezzago – Ovviamente potete immaginarvi il suo e il nostro stupore. L’assegno era stato inserito in una busta anonima accompagnata da un messaggio dove veniva espresso il desiderio di contribuire al restauro della chiesa e la richiesta di dedicare un ricordo durante la preghiera, quindi non si ha proprio idea di chi possa essere. Nessuno si sarebbe aspettato una generosità così di discreta e così grande, e ovviamente vogliamo ringraziare questa persona per questa preziosa donazione che sarà di grande aiuto per raggiungere i nostri obiettivi».

Ornago: 40mila euro per gli affreschi della chiesa, un gesto grande insieme a tante dimostrazioni di attaccamento alla comunità

Per il parroco questo gesto, seppur il più altisonante, va a sommarsi ai numerosi piccole dimostrazioni di attaccamento alla comunità cristiana che gli ornaghesi continuano a portare avanti: «È una ulteriore dimostrazione dell’amore che la comunità continua a dimostrare per la sua Chiesa – prosegue don Arnaldo – A Ornago c’è un bel gruppo di persone legate alla parrocchia e ognuno esprime il proprio affetto alla comunità con le doti, i talenti e le capacità che ha. Questa persona l’ha espressa con questa donazione altri lo fanno aiutano a tenere pulita la chiesa, impegnandosi nel catechismo, a far giocare i bambini in oratorio e tanto altro. Tutte espressioni diverse di un solo e unico amore per la propria chiesa e per questo ringrazio tutti».

Ornago: 40mila euro per gli affreschi della chiesa, come sostenere il progetto

Il progetto di restauro della chiesa si intitola “Una comunità è la sua Chiesa” e l’obiettivo è di raccogliere 450mila euro per restaurare il ciclo di affreschi presenti nella chiesa.

Le donazioni possono essere fatte in diverse modalità: dalla sottoscrizione mensile di almeno 10€ per la durata di 3 anni alle “adozioni”. Quest’ultima modalità permette di adottare letteralmente alcune delle opere che dovranno essere soggette al restauro: le cappelle laterali (per 20mila euro); un affresco del ciclo di Sant’Agata per 10mila euro; uno della navata centrale per 5mila e infine l’adozione di un metro quadro di restauro per 1.000 euro. Si può contribuire anche donando alla parrocchia i propri oggetti in oro o organizzando altri tipi di offerte o di iniziative.