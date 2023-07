Oratorio estivo verso la conclusione a Nova Milanese, grande festa in via Oberdan

Si avvia verso la conclusione l’edizione 2023 dell’Oratorio estivo. Quattro settimane intense di attività proposte dalla Comunità Pastorale San Grato ai bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media all’insegna dello slogan “Tu X Tutti”. Oltre ottocento ragazzi iscritti e circa 150 animatori a cui si sono aggiunti una sessantina di volontari adulti che hanno proposto attività laboratoriali al mattino, hanno seguito i pranzi, gli ingressi, le uscite, i “soccorsi” in infermeria, l’apertura del bar, le merende e tutte le attività di riordino degli spazi utilizzati.

Fine dell’oratorio estivo, ultimo atto del “Tu X Tutti” la gita ad Ondaland

Come tradizione il giovedì della quarta ed ultima settimana è in programma la Festa finale. Quest’anno si svolgerà in via del tutto eccezionale nella piazza del mercato di via Oberdan. Dopo attenta valutazione delle alternative alla piazza Gioia non utilizzabile quest’anno perché impegnata da lavori, la scelta è ricaduta sull’area di via Oberdan. Giochi, canti, balli, video delle attività svolte nelle ultime quattro settimane per decretare la squadra vincitrice prima dell’ultimo atto del “Tu X Tutti” la gita ad Ondaland.

Primo turno di vacanze a Bardonecchia

E dopo l’oratorio estivo, le proposte per i ragazzi proseguono: il 9 luglio partirà il primo turno di vacanze riservato agli alunni della scuola primaria, dalla terza alla quinta. Destinazione: Bardonecchia. A seguire toccherà ai ragazzi delle medie: dal 16 al 23 luglio. I ragazzi alloggeranno presso la colonia “Porta Paradiso” a 1400 metri di altezza. Una occasione di svago, ma soprattutto una scelta educativa per far sperimentare ai ragazzi la concretezza della vita cristiana.

Quindi sarà la volta dei più grandi pronti a partecipare alla Gmg, la Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona dall’1 al 6 agosto.