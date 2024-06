Opere falsamente attribuite a Warhol e Picasso in vendita in tv a 4.000 euro: 51 sequestrate

“Mere stampe di esiguo valore”: i carabinieri del Nucleo tutala patrimonio culturale di Monza hanno sequestrato 51 opere attribuite “falsamente” a “grandi artisti del XX Secolo” come Warhol, Picasso, Mirò e Campigli. Sarebbero state “vendute da una società bresciana in Tv al prezzo di circa 4mila euro ognuna”.

A portare l’attività all’attenzione dei militari monzesi è stato un collezionista di Milano, perplesso di fronte alla proposta di vendita di un ritratto di Marilyn Monroe attribuito ad Andy Warhol, icona della Pop Art.

Monza: i carabinieri Tpc sequestrano 50 stampe attribuite a “grandi artisti del XX Secolo”

Attraverso perizie eseguite sulle oltre 50 opere sequestrate i Carabinieri del Nucleo TPC di Monza avrebbero accertato “la non autenticità di quanto era stato commercializzato”, trattandosi di “mere stampe di esiguo valore” e “non realizzate né come serigrafie o acqueforti né, tantomeno, dai famosi artisti”.

Per “chiunque pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico” la norma vigente prevede la punizione della reclusione da uno a cinque anni e la multa sino a 10.000 euro.

I carabinieri Tpc di Monza: “Verificare sempre la provenienza delle opere”

I militari del Nucleo Tpc invitano a verificare sempre la provenienza di un’opera che si intenda acquistare facendolo con fattura o scontrino con descrizione dell’opera “dopo aver verificato l’autenticità del certificato presso l’artista o l’archivio, diffidando sia di expertise fornite da persone che non hanno titolo a farlo sia del “grande affare””. Per ulteriori consigli e informazioni su cosa fare nei casi di acquisto di beni di interesse culturale, se si rinviene un bene archeologico o per inviare una richiesta di accertamento il Comando ha da tempo messo a disposizione e, di recente, aggiornato il sito TPCWEB raggiungibile all’indirizzo https://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/home/informazioni/consigli