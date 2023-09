Open day del rifugio Enpa di Monza: ecco come diventare genitori virtuali degli animali più “difficili”

PFD sta per “Progetto Famiglie a Distanza” e Enpa MB presenterà l’iniziativa a quanti ancora non la conoscono in occasione dell’open day di domenica 17 settembre. Dalle 15 alle 17.30 i volontari “vi aspettano al rifugio di via San Damiano a Monza per spiegarvi come diventare genitori virtuali” e per “farvi conoscere da vicino gli animali che fanno parte del progetto. Se vorrete – proseguono dalla onlus – potrete diventare anche voi genitori a distanza con un piccolo contributo mensile, oppure donare l’adozione come regalo a una persona sensibile”. Perché, per quanto lo si possa desiderare, alle volte non è possibile adottare un animale, per i più svariati motivi. Ma per chi desidera offrire un aiuto concreto al rifugio e affetto ai suoi ospiti una soluzione c’è e coinvolge i cani e i gatti e, anche, gli erbivori.

A Monza open day al rifugio Enpa: adottabili a distanza il cavallo, i pony e i maialini

“Nel progetto – spiegano da Enpa Mb – vengono inseriti animali che hanno minori possibilità di trovare una famiglia perché anziani o con problemi fisici o comportamentali, oppure ancora perché di grossa taglia o di razze bollate come aggressive“. In adozione oltre ai cani (come ad esempio Gwen e i suoi amici maremmani Ghost, Lady e Cassandra) e ai gatti (Quiz, Fritz, Milos e Tarantella, solo per citarne alcuni), anche “il cavallo Matteo, i pony Gigio e Castagna, i maialini Heidi e Peter, le capre Elvis e Derek, tantissimi coniglietti e altrettante cavie”.

Per ognuno di loro su enpamonza.it sono presenti schede personalizzate. Le famiglie che aderiranno all’iniziativa riceveranno l’attestato di adozione e, ogni mese, gli aggiornamenti che riguardano gli animali inseriti nel progetto. Offrendo agli animali maggiore visibilità, “speriamo – concludono da via San Damiano – possano riuscire a trovare un’adozione definitiva: è capitato, infatti, che qualcuno, da genitore a distanza, sia poi diventato genitore a tutti gli effetti”.