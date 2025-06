Onorificenze: chi è il cavalier Ermanno Gatti, una vita per il commercio

Da lungo tempo presente nel tessuto commerciale della Brianza, Ermanno Gatti è stato nominato cavaliere della Repubblica.

Onorificenze: chi è il cavalier Ermanno Gatti, rappresentante dei commercianti

Presidente di Confcommercio Alta Brianza, l’associazione territoriale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, la più grande associazione d’impresa della Brianza con oltre 1.200 attività associate e 18 Comuni rappresentati (Albiate, Besana in Brianza, Bresso, Briosco, Carate Brianza, Cormano, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza), presidente dell’associazione territoriale commercianti di Seregno e della delegazione commercianti di Albiate, è proprio in quest’ultimo Comune che Ermanno Gatti è legato da una storia di commercio dalla grande impronta familiare, tramandata di generazione in generazione e che è traccia ancora oggi di qualità, dedizione, cortesia.

Albiate Ermanno Gatti e sindaco Vanessa Gallo

Onorificenze: chi è il cavalier Ermanno Gatti, l’attività casa-bottega ad Albiate

La Salumeria Gastronomia Gatti di Albiate dal 1951 è infatti espressione autentica di casa-bottega che ha saputo adattarsi ai tempi senza perdere la sua essenza, premiato come attività storica di Monza e Brianza. E porta avanti l’insegnamento di chi ha iniziato. Dalla prima licenza del 1951 intestata a nonna Chiara Rivolta (allora la dicitura esatta era salumeria- drogheria- rivendita pane e polli), al piccolo supermercato aperto nel 1967 da Luciano e Giuseppina, i genitori di Ermanno e della sorella Silvia Gatti che oggi sono alle redini del negozio.

Eredi non solo di un mestiere antico, ma anche di un modo di essere. L’onorificenza appare più che mai anche un riconoscimento ad un cammino d’impresa (già attestato come attività storica della Regione) che è esempio di tenacia e capacità imprenditoriale.

Onorificenze: chi è il cavalier Ermanno Gatti, non solo associazioni di categoria

Ermanno Gatti in Albiate è dal 2011 anche presidente del corpo musicale Santa Cecilia ed è stato dal 1990 al 2009 attivo nella politica cittadina. La cerimonia di consegna della benemerenza di cavaliere al merito della Repubblica è avvenuta in prefettura a Monza alla presenza della sindaca di Albiate Vanessa Gallo.