Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio e H2IT e vicepresidente di Assolombarda, è stato nominato venerdì 30 maggio Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l’imprenditore brianzolo ha ricevuto la prestigiosa onorificenza insieme ad altri ventiquattro esponenti del mondo economico italiano.

Onorificenze, Alberto Dossi (Sapio) nuovo Cavaliere del lavoro: «È anche un riconoscimento collettivo»

«Sono profondamente onorato per la nomina a cavaliere del lavoro – ha commentato Dossi – è un riconoscimento che accolgo con grande gratitudine e senso di responsabilità, consapevole del valore che questo titolo rappresenta per il mondo dell’impresa e dell’industria italiana. Questo traguardo è anche un riconoscimento collettivo, che desidero condividere con tutte le persone che hanno creduto e collaborato con me nel corso degli anni, contribuendo con passione, competenza e impegno ai percorsi di crescita, innovazione e sostenibilità che abbiamo intrapreso insieme. In un momento in cui il ruolo dell’impresa evolve e si rafforza, sento il dovere di proseguire con rinnovata determinazione nel mettere a frutto l’esperienza maturata, per contribuire alla costruzione di un ecosistema nazionale solido, competitivo e integrato con le politiche europee sull’energia e il clima».