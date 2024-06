Nuoto paralimpico, dodici squadre si sfidano a Monza per i campionati regionali Finp

Tredicesimi campionati regionali Finp Lombardia, domenica 9 giugno, all’impianto natatorio Pia Grande di Monza. La manifestazione è organizzata dalla delegazione FINP (Federazione italiana nuoto paralimpico) Lombardia in collaborazione con Asd Silvia Tremolada APS. Monza ha già ospitato due edizioni dell’evento oltre che, nel 2022, un campionato italiano di nuoto giovanile.

Nuoto paralimpico: dodici squadre per oltre cento partecipanti alla Pia Grande

In questa edizione sono dodici le squadre iscritte in rappresentanza di nove provincie lombarde oltre che di una piemontese: ASD Pol. Bresciana No Frontiere, Aly Sport ASD, Asd Delfini Cremona Onlus, Asd Phb Pol. Bergamasca Aps, Asd Silvia Tremolada Aps, Briantea ASD, G.S Dil. Non Vedenti Milano-Onlus, Pavia Nuoto ASD, Polha- Varese Ass.Polisp.Dilettantistica, Polisportiva Milanese 1979 ASD, Scsd Derthona Nuoto (Piemonte), Ssd Beleza Srl.

Nuoto paralimpico: a Monza anche dodici atleti che potrebbero partecipare alle paralimpiadi di Parigi

Tra gli oltre cento atleti partecipanti (il 30 per cento di un’età compresa tra i 10 e i 16 anni) dodici sono tra i papabili che potrebbero partecipare alle future paralimpiadi di Parigi; Amodeo, Terzi, Talamona, Morlacchi, Berra, Cristiani, Rabbollini, Bicelli, Conti , Raimondi, Boggioni e Barlaam, quest’ultimo tra l’altro premiato con il titolo di miglior atleta maschile degli sport estivi per l’anno 2022 in occasione dei Para Sport Awards 2023.