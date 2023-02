Numeri da record per il corso di legittima difesa a Lissone

Corsi di legittima difesa: grande successo di iscritti a Lissone. I partecipanti passano da 40 (in origine il limite massimo richiesto) a ben 80. Judo Club Lissone e Comune raddoppiano quindi le serate, ora martedì e venerdì. “Registriamo un grande successo– commenta l’assessore allo sport, Giovanni Camarda – al corso fortemente voluto dal Judo club di Lissone e, di questo, ringrazio il presidente Natale Casagrande; quando le associazioni sportive si mettono a lavoro su tematiche come queste, l’amministrazione deve supportarle e incentivarle con tutti i mezzi a disposizione. Consapevoli che la strada è ancora lunga per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, l’amministrazione farà sempre tutto ciò che è in suo potere, cominciando anche a lavorare sulle politiche giovanili in una prospettiva di prevenzione”. Il corso si tiene nella palestra della scuola Dante di via Volturno. Un’iniziativa che unisce sport ed attenzione ad un tema sociale molto importante.

Numeri da record per il corso e le parole del sindaco Borella

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Lissone, Laura Borella, presente all’avvio delle lezioni. “Grande successo di partecipazione al corso di difesa personale patrocinato dal Comune– dichiara Borella- ho assistito alla prima lezione che si è tenuta nella palestra della scuola Dante. Grazie all’associazione Judo Club Lissone per l’organizzazione di questa utile iniziativa”.

Numeri da record per il corso e le sue finalità

Il corso introduce alla conoscenza e alla pratica di tecniche di legittima difesa delle donne, attuabile con gli opportuni accorgimenti a tutte le età. Viene svolto per contribuire alla crescita della cultura del rispetto, base di ogni convivenza, attraverso lo sviluppo delle risorse, fisiche e mentali, con l’obiettivo di contenere e neutralizzare ogni forma di violenza sulla donna, in ogni contesto. Il ciclo, con cadenza bisettimanale, è tenuto dai maestri ed istruttori qualificati ed organizzato dal Judo Club Lissone ed è diretto ad arricchire la consapevolezza delle proprie risorse psicofisiche, l’autostima, e a migliorare la relazione con il proprio corpo attraverso l’ascolto e il controllo del complesso dialogo corpo-mente. Il corso consente di acquisire efficaci tecniche di immobilizzazione/proiezione che consentano di liberarsi da prese e attacchi di ogni tipo, infliggendo all’aggressore il minimo danno necessario compatibile con la situazione.