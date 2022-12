Nova, trovato con la droga “Tom & Jerry”: arrestato un 26enne

Aveva la droga “Tom & Jerry” un 26enne arrestato dai carabinieri della stazione dell’Arma di Nova Milanese. Un nomignolo “simpatico” per tre “panetti” di circa 300 grammi di hashish, utile anche per piazzarlo online dicono i carabinieri che hanno condotto le indagini dopo “recenti e numerose segnalazioni alla Prefettura di alcuni giovani assuntori” ai quali, “verrà emesso un provvedimento di sospensione della patente“.

Nova, vicino al Parco Vertua con l’hashish e la cocaina

Gli investigatori hanno ipotizzato che il giro vedesse proprio nell’uomo, un marocchino, “il fornitore dello stupefacente, al Parco Vertua”“. Attraverso un servizio di monitoraggio in quella zona, i militari hanno notato il giovane aggirarsi fuori dal parco: avrebbe cercato di opporsi agli accertamenti tentando di disfarsi di una borsa che portava a tracolla. Recuperata, all’interno sono stati rinvenuti i tre “panetti” di hashish. In una tasca dei pantaloni il 26enne aveva una dose di cocaina. Tutto lo stupefacente è staro sequestrato e l’umo arrestato. Processato per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.