Nova Milanese: vandali contro la Libroteca, spariti i sassi gentili e le decorazioni

Non possono che essere dispetti e frutto di maleducazione i furti messi in atto nei giorni scorsi ai danni della Libroteca di Nova Milanese. E la casetta del bookcrossing rimane in stand-by. Per ora. Tante le attività didattiche, ricreative e creative proposte dall’associazione culturale che opera a Nova al Centro don Rainaldo Grassi in via Giussani e composta da Veronica Canzi, Francesca Celin e Lisa Paramento con il supporto di Ornella Morlacchi della Cartollibreria Lo Scarabocchio.

Nova Milanese: vandali contro la Libroteca, l’ambientazione della casetta del bookcrossing creata durante la festa patronale

Domenica scorsa, in occasione della festa patronale le responsabili de “La libroteca” hanno creato uno spazio all’esterno del Centro parrocchiale in cui promuovere l’attività. Hanno fatto imbiancare la seduta di cemento posta intorno all’albero di magnolia, hanno decorato l’albero con tanti ciondoli, hanno posizionato ai piedi della stessa quelli che avevano battezzato i “sassi gentili” e con un grande cartello segnalavano la loro presenza. Non solo: hanno presentato la “casetta del book crossing”, una casetta di legno all’interno della quale si trovano libri di lettura per bambini da prendere liberamente e all’interno della quale lasciarne altri.

Nova Milanese Libroteca alla festa patronale Nova Milanese Libroteca il cartello

Nova Milanese: vandali contro la Libroteca, sporta denuncia ma la casetta adesso resta in sospeso

Ma la gentilezza, evidentemente ha sbagliato strada. «Tutte le decorazioni dell’albero sono sparite – ha detto amareggiata Veronica Canzi – di sassi ne sono rimasti pochi, è sparito anche il cartello. Lo abbiamo cercato tutt’intorno sperando che l’avessero solo staccato, ma non lo abbiamo trovato. Il danno ammonta a qualche centinaio di euro, ma siamo molto amareggiate perché questo ci impedisce di lavorare come vorremmo. Cosa se ne fanno di un cartello del genere? Ci sembrano dispetti che creano solo danno alla comunità».

Non è la prima volta che la Libroteca e il centro di via Giussani subiscono degli atti vandalici. Quella zona, soprattutto la seduta attorno alla Magnolia è luogo di ritrovo di gruppi di giovani non sempre rispettosi dell’ambiente.

«Abbiamo sporto denuncia – ha concluso Canzi – ci auguriamo che la situazione migliori. Stando così le cose, preferiamo aspettare prima di posizionare la casetta del book crossing, non vorremmo trovarla in pezzi o non trovarla affatto».