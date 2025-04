Nova Milanese: Sara e il “Matrimonio a prima vista”

Si chiama Sara di Lernia, ha 28 anni, abita a Nova Milanese ed è la prima sposa della nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”, trasmissione in onda su Real Time in prima serata il mercoledì sera. Il 16 aprile la prima puntata della nuova stagione ha visto Sara, cassiera in un supermercato, dire il suo “sì” a Nicola Todde, 32 anni, originario di San Polo d’Enza in provincia di Reggio Emilia.

Una coppia “combinata” da un team composto da tre esperti in base alle loro caratteristiche emerse dai colloqui conoscitivi. Amante dei tatuaggi (in tutto ne ha 27 e tutti con un significato preciso), ama gli animali e la famiglia, speciale il rapporto che ha con la sorella, Rebecca, gemella omozigota, anche se, si sono definite molto diverse. Il team di esperti ha scelto per lei Nicola Todde, 32 anni operaio, amante dei gatti. Anche per lui quello della famiglia è un valore fondamentale e anche Nicola è molto legato alla sorella.

Nova Milanese: Sara è il sì a Nicola a “Matrimonio a prima vista”

“Due persone solide che hanno nella famiglia un punto importante di riferimento” così li hanno definiti gli esperti che hanno deciso di combinare l’incontro. Arrivati all’altare bendati, Sara e Nicola, dopo essersi scambiati qualche domanda hanno avuto modo di guardarsi negli occhi. E (pare) si siano piaciuti. Tanto che, conclusa la cerimonia, all’invito “lo sposo può baciare la sposa”, Nicola non si è fatto pregare ed è scoccato un bacio subito appassionato. La chimica sembra ci sia, ora bisognerà testare l’affinità nella convivenza.

Ad entrambi piace molto parlare. Di qui, l’invito degli esperti di favorire il dialogo e di mettersi in ascolto dell’altro con grande disponibilità. Intanto hanno iniziato il loro viaggio di nozze, tra Sardegna e Corsica con equipaggio tutto al femminile (che metterà alla prova la gelosia di Sara?). Ma è solo l’inizio. Sara è la seconda novese a partecipare a “Matrimonio prima vista”, nel 2023 è stata la volta di Alberto Miliziano che dopo aver proseguito l’esperienza matrimoniale con Sonia Liverani, il legame si è dissolto dopo qualche mese.