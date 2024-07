Nova Milanese: Notte Bianca tutta da ballare, successo dopo il temporale

Ci hanno pensato i “The Funky Machine” ad animare la Notte Bianca di Nova Milanese. Una tre giorni partita venerdì pomeriggio e che si concluderà domenica sera. L’avvio non è stato dei migliori con il solito temporale guastafeste che ha costretto l’Arci Nova a spostare la Serata Latina programmata nella centrale piazza Marconi al Centro sociale di via Togliatti. Altra musica e altro meteo sabato sera. In una piazza Marconi gremita come nelle miglior occasioni, l’estate finalmente si è animata con la musica dei “The Funky Machine”, un revival serratissimo e travolgente dagli anni settanta agli anni novanta e non solo.

Nova MIlanese Ballo liscio in piazza Cortelunga Nova Milanese l’associazione nazionale carabinieri in servizio

Canzoni che tutti gli over trenta hanno ballato ma che anche i più giovani hanno sentito almeno una volta per radio. Concerto da ascoltare, ma soprattutto da ballare. Non mancano i punti di ristoro, oltre ai bar locali e ai negozi novesi aperti per l’occasione, diversi i truck food per offrire l’occasione di cenare in compagnia. In via Roma banchi di hobbisti e in via Mariani la serata si è animata al ritmo di balli tipici rumeni. Se in piazza Marconi il protagonista era il revival, in via piazza Cortelunga spazio al liscio come nelle migliori balere romagnole, mentre nella piazzetta dei Caffè degli artisti l’animazione è stata affidata agli esperti maestri di balli di gruppo della Cascina Triestina. Truck food operativi anche domenica sera, l’animazione – meteo permettendo – è affidata a Dj set e cover band.