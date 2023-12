Nova Milanese: Milleunomotivi per ricordare Fabio Trifirò, i colleghi in scena a teatro

La sua scomparsa due anni fa, nella notte del 18 dicembre, aveva scosso l’intera comunità di Nova Milanese. Ma il ricordo di Fabio Trifirò, 55 anni, rimane vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il suo sorriso contagioso, la sua voglia di vivere non passava inosservata. L’anno scorso nel primo anniversario della sua morte, la moglie Mascia Cornelli con il figlio Tommaso avevano annunciato la nascita dell’associazione “Milleunomotivi” perché, sottolineava: “Ci sono milleunomotivi per ricordarti”.

Nova Milanese: Milleunomotivi per ricordare Fabio Trifirò, a teatro l’11 gennaio con i colleghi della Sgss

E c’è sempre un motivo per ripartire, alzare la testa e ricominicare. «Obiettivo di Milleunomotivi – ha sottolineato la moglie – è promuovere il volontariato sociale, la solidarietà, attraverso azioni concrete condivise di prevenzione, formazione e sostegno». Dopo la donazione del defibrillatore e il corso per imparare ad utilizzarlo svoltosi lo scorso 25 novembre, l’appuntamento è per giovedì 11 gennaio alle 20.45 al Teatro Comunale. In scena una compagnia speciale, la “Petite Compagnie” diretta da Andrea Forneris. Sono tutti colleghi di Fabio della SGSS, Sociéte Générale Securities Services.

«Ogni anno allestiamo uno spettacolo che poi proponiamo in occasioni di vario genere, ma sempre a scopo benefico» ha sottolineato il regista Forneris. E ha aggiunto: «Quest’anno è stato spontaneo pensare anche di ricordare Fabio, collega molo amato proprio per la sua energia e la sua voglia di vivere. Io e Fabio, tra l’altro, siamo entrati in Società praticamente insieme, a distanza di soli 15 giorni».

Nova Milanese: Milleunomotivi per ricordare Fabio Trifirò, come partecipare

Colleghi che calcano le scene per la prima volta, ma che non hanno esitato a mettersi in gioco, per divertirsi, per fare del bene. “Cerco disperatamente moglie” il titolo di una commedia brillante che vuole fare sorridere e, a tratti, anche riflettere.

L’ingresso è a offerta libera (minimo 10 euro), prenotazioni su Eventbrite.