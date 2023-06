Nova Milanese in festa per don Alessandro, ordinato in Duomo: messa in città il 18 giugno

La Comunità Pastorale di Nova Milanese in festa sabato per l’ordinazione sacerdotale di don Alessandro Torretta. Ventisette anni da compiere il prossimo mese di luglio, don Alessandro è originario di Vanzaghello, un piccolo paese di poco più di cinquemila abitanti in provincia di Milano.

Nova Milanese in festa per don Alessandro: sabato 10 giugno l’ordinazione in Duomo

Sabato mattina alle 9 in Duomo sarà tra i quindici nuovi sacerdoti che saranno ordinati dall’Arcivescovo monsignor Mario Delpini. Oltre ai familiari, la madre Antonella, il padre Mariojosè e i fratelli Beatrice e Mattia, sarà presente anche una rappresentanza della Comunità Pastorale San Grato di Nova Milanese.

Qui don Alessandro ha trascorso gli ultimi due anni per il servizio pastorale come seminarista prima, e diacono poi. Era arrivato nell’estate del 2021, quando era semplicemente Alessandro, il seminarista, pronto a dare una mano nelle attività estive proposte ai ragazzi: l’oratorio prima e le cosiddette “vacanzine” poi. Subito coinvolto e travolto da ritmi diversi dai suoi abituali, lui di indole molto pacata ha saputo farsi apprezzare dai bambini, ragazzi e tutti coloro con i quali ha collaborato in questi due anni.

«Sono state esperienze molto importanti – aveva sottolineato don Alessandro quindici giorni fa dopo l’ultima Messa novese – grazie alle quali ho imparato uno stile diverso rispetto a quello che avevo. L’aver lavorato così a stretto contatto con don Michael mi ha dato l’occasione di affrontare situazioni diverse e imparare, per così dire, anche l’arte dell’improvvisazione. Ho incontrato una comunità vivace che mi ha aiutato a crescere nel mio percorso».

Don Alessandro, dopo l’ordinazione sacerdotale, celebrerà la sua prima Messa nel paese d’origine a Vanzaghello domenica 11 giugno alla quale sarà presente anche don Michael, responsabile della Pastorale giovanile, con madre Marisa, quindi sarà a Nova domenica 18 giugno alle 10 nella Chiesa di Sant’Antonino, seguirà un rinfresco per tutti e il pranzo comunitario alle 12.30.