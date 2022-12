Nova Milanese, amiche e appassionate di cavalli: il ranch è un successo, anche per le vacanze

Vacanze a cavallo, per bambini, ragazzi, ma non solo. È la proposta del VS Horse Ranch di Nova Milanese. Un ranch di proprietà privata che, dopo diverse gestioni, dal maggio scorso è stato preso in gestione da due ragazze Valentina, 24 anni e Sharon, 21 anni. Tutto nasce da una bella amicizia e una grande passione.

«Ci siamo conosciute grazie ai cavalli – ha raccontato Valentina – frequentavamo lo stesso maneggio. La grande passione per i cavalli ci ha fatto diventare sempre più amiche e quando abbiamo saputo di questo ranch abbiamo deciso di prenderlo gestione».

Nova Milanese, amiche e appassionate di cavalli: la storia di Valentina e Sharon

Così Valentina e Sharon da allieve sono diventate istruttrici, ma Sharon continua anche a gareggiare (e a vincere). Hanno sistemato l’area inutilizzata da qualche tempo anche a causa della pandemia e hanno organizzato l’inaugurazione, avvenuta nel maggio scorso. Il passaparola, la promozione sui social ha fatto sì che si presentassero in via Vesuvio qualcosa come cinquecento persone.

«Non ce l’aspettavamo – ha continuato Valentina – ma l’abbiamo interpretato come un segnale positivo».

Nova Milanese, amiche e appassionate di cavalli: campus per le vacanze per ragazzi delle scuole

E così è stato. Il ranch piace. Lezioni singole, pacchetti, passeggiate per tutte le età. E ora anche un campus. «Lo abbiamo proposto già nel periodo estivo ed è andato molto bene – ha precisato ancora Valentina – di qui l’idea di proporlo anche in queste vacanze natalizie».

La prima settimana si conclude il 30 dicembre, la seconda prenderà il via il 2 gennaio e proseguirà fino al giorno dell’Epifania. Il campus è rivolto a ragazzi di elementari e medie che vivranno a stretto contatto con i cavalli: si prenderanno cura di loro e impareranno a montarli. Cinque i cavalli a disposizione, ereditati dal nonno di Valentina: Teo, Smoke, Peppina, Pippo e Didle.