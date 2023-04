Nova Milanese: addio a Renato Caimi, inventò la “schiscetta”

Addio a Renato Caimi, 97 anni: insieme al fratello Mario fondò a Nova Milanese la Caimi Brevetti. Ha vinto tre Compassi d’Oro (due dei quali nel 2022), tre German Design Awards e il DesignEuropa Awards, assegnato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Inventò la schiscetta, brevettata nel 1952 dopo una intuizione che Caimi ebbe nel 1949 quando – come raccontò lui stesso – mentre si trovava a bordo di un tram diretto da Nova a Milano, un operaio, a causa di una frenata del mezzo pubblico, perse l’equilibrio versando la minestra, contenuta in un pentolino, addosso a un altro passeggero.

Addio a Renato Caimi, fu insignito del premio Talamoni

Di qui l’idea di realizzare la schiscetta il contenitore metallico con coperchio ermetico per i pasti dei pendolari, un nome derivato dal dialetto milanese “schiscià“, schiacciare, riferendosi proprio al coperchio. Divenne uno dei simboli del boom economico ed è stata al centro di un’esposizione alla Triennale di Milano nel 2006. Nel 2021 il modello pilota era stato donato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Solo qualche mese fa la Caimi Brevetti era stata insignita del premio Beato Talamoni, massima benemerenza provinciale. “Una personalità che ha dato lustro alla città, fondatore dell’azienda Caimi Brevetti S.P.A., il cavalier Caimi era profondamente legato e radicato nel territorio novese che tanto amava e da cui non ha mai voluto trasferire la propria azienda in continua crescita” il commosso cordoglio dell’amministrazione comunale novese.