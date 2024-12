Nova, consegna 30 grammi di droga ma a casa ne ha tre etti: arrestato un 19enne incensurato

L’agitazione l’ha tradito: l’esperienza dei militari della locale stazione dell’Arma è scesa in campo a Nova Milanese, nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, quando una pattuglia ha fermato una vettura con due giovani a bordo in via Veneto. Il passeggero, un 19enne novese, incensurato, è apparso poco tranquillo e ha consegnato spontaneamente tre involucri di hashish, 30 grammi in tutto, che aveva nelle tasche.

Un gesto che non gli ha tuttavia evitato una perquisizione domiciliare: in un armadio di una camera i carabinieri hanno trovato altri 288 grammi della medesima sostanza stupefacente oltre a 23 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 695 euro in contanti, verosimilmente provento di una attività di spaccio.

Nova, arrestato un 19enne: a casa ha hashish, marijuana e un bilancino

Inevitabile per il ragazzo l’arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intera sostanza, il denaro e il resto del materiale sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Monza, gli è stata applicata la misura della detenzione domiciliare in attesa del giudizio per direttissima.