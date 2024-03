No Pedemontana di Lesmo convoca un’assemblea per i rischi della cantierizzazione

Il gruppo No Pedemontana di Lesmo, Camparada ed Arcore vuole spostare il futuro cantiere di Pedemontana alla ex Blaschim o dietro il cimitero.

No Pedemontana di Lesmo e il cantiere alla Blaschim

“Abbiamo chiesto ad Apl di valutare lo spostamento in zona più idonea del cantiere previsto a Lesmo accanto alla casa cantoniera della Provincia con ingresso diretto dalla SP 135. Il cantiere occuperà un’area di 17.150 mq di terreno agricolo nelle vicinanze della scuola materna e delle abitazioni di Via Ungaretti e Via Caduti per la Patria. L’operatività del cantiere, come risulta dal Progetto Esecutivo pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ci preoccupa moltissimo sia dal punto di vista dell’inquinamento acustico per gli impianti installati, che per la vicinanza di ricettori sensibili ed anche per l’interferenza con la viabilità ordinaria già oggi congestionata, tenendo conto che la durata prevista dei lavori è di 3 anni. Restiamo in attesa di eventuali sviluppi” hanno fatto sapere i membri del gruppo contrario al completamento dell’autostrada brianzola.

E in attesa di avere un riscontro il comitato ha avanzato sul tavolo di Apl due proposte: “a nostro parere l’area più idonea per la cantierizzazione sarete quella della ex Blaschim nei pressi tra l’altro della rete ferroviaria che dove sono previsti altri interventi. In alternativa una zona fruibile potrebbe essere quella alle spalle del cimitero”.

No Pedemontana di Lesmo e l’assemblea pubblica

No Pedemontana vuole però tenere alta l’attenzione e ha in programma per lunedì 25 marzo alle 21 un’assemblea pubblica in sala consiliare per illustrare le criticità riscontrate nel progetto esecutivo legate alla cantierizzazione, la viabilità di cantiere e le fasi di lavorazione con le relative interferenze con la viabilità ordinaria del territorio