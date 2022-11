Nati prematuri, Desio illumina di viola ospedale e Villa Tittoni

Nella giornata della prematurità, giovedì 17 novembre, a Desio saranno ancora illuminate di viola le facciate dell’ospedale Papa Pio XI e di Villa Tittoni. La giornata mondiale sarà ricordata nei reparti di pediatria, neonatologia e ostetricia e ginecologia. L’obiettivo? Informare e sensibilizzare la popolazione sulle nascite premature.

Nati prematuri: i numeri in Italia

In Italia nascono ogni anno oltre 30mila prematuri (6-7% del totale), cioè bambini che vengono al mondo prima della 37° settimana di età gestazionale. Negli ultimi anni questa percentuale non si è modificata significativamente, ad eccezione delle donne in gravidanza che hanno contratto il Sars-Cov-2, in cui la prematurità ha avuto un incremento, con il 19.7% di nascite pretermine.

A causa dell’immaturità dei vari organi ed apparati – ricordano gli specialisti – il neonato può presentare qualche difficoltà di adattamento dopo la nascita che costringe il piccolo ad un periodo di degenza.

Nati prematuri, l’assistenza all’ospedale di Desio

“Per evitare al neonato una esperienza di deprivazione sensoriale ed affettiva che non consentirebbe un sereno sviluppo armonico, durante la degenza – ha spiegato Patrizia Calzi, responsabile della pediatria e neonatologia del Pio XI di Desio – viene assicurato il contatto immediato e continuo con i genitori e viene garantita alla madre la possibilità di rimanere ricoverata sino alla dimissione del proprio piccolo. L’assistenza dei bimbi prosegue anche nei mesi successivi con i controlli periodici negli ambulatori di patologia neonatale e neuropsichiatria infantile”.

Nati prematuri, dieci giorni di informazioni all’ospedale

Giovedì 17 novembre, e per tutta la settimana sino al 27 novembre, nei reparti interessati del Pio XI, ma anche al piano terra dell’ospedale, verranno affissi locandine e poster illustranti i diritti del nato prematuro, informazioni sull’allattamento e altre notizie che riguardano i nati pretermine.

Verrà distribuito materiale informativo e il personale sanitario sarà a disposizione per soddisfare ogni curiosità. Ai neonati degenti verrà, inoltre, donato un piccolo manufatto dell’associazione Cuore di Maglia.

Durante l’intera settimana poi, anche l’ingresso del Pio XI e gli ulivi antistanti verranno illuminati di viola. Analoga illuminazione interesserà, anche Villa Tittoni, dimora storica tra le più rappresentative di Desio. Il colore viola è simbolo in tutto il mondo della prematurità.