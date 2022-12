Mumosa e Ragout: i gatti di Elisa Grassi che aiutano l’Enpa di Monza

“Mumosa e Ragout ci aiutano a guardare il mondo con occhi semplici”: lo spiega Elisa Grassi, mamma dei due micioni protagonisti di “Cose da gatti”. Il volume di recente è stato pubblicato da Cityland Comix, casa editrice di fumetti con cui l’illustratrice e art director monzese ha deciso di sostenere la sezione Monza e Brianza di Enpa: per ogni copia acquistata, un euro sarà devoluto al sostegno dei progetti realizzati dalla onlus.

Le “Cose da gatti” di Mumosa e Ragout per Enpa

“Cose da gatti” è un viaggio attorno al mondo felino in novanta pagine a colori: con Mumosa e Ragout “si andrà alla scoperta di stereotipi, luoghi comuni e leggende, senza dimenticare la vita di tutti i giorni, con le sue gioie e i suoi dolori, raccontata con ironia e con leggerezza”, si legge online. Art director in una società di streaming video, Elisa Grassi disegna da quando era piccola. E da quando ha memoria non ha mai smesso di guardare i cartoni animati della Disney e di leggere i suoi fumetti. “Ho frequentato il liceo artistico e poi l’accademia di belle arti: quella del disegno è sempre stata la mia passione, e nel tempo ho cercato di coltivarla”.

La spinta giusta arriva con l’adozione di Mumosa e Ragout: è dalla quotidianità condivisa con i due gatti che l’illustratrice prende spunto per le sue tavole, pubblicate su instagram (@mumosa.ragout) e poi notate dalla casa editrice. “Dall’amore per quelle due palle di pelo, ma forse ancora di più dall’amore che loro danno a me, nascono queste illustrazioni”, scrive la 41enne presentando i suoi alter ego di quattro e di cinque anni: Ragout è stato adottato “quando aveva appena poco più di quaranta giorni: mi trovavo a Jesolo per lavoro e nell’albergo dove soggiornavo dei bambini giocavano con un scricciolo che stava sulle sue, lontano dalla mamma e dai fratelli. L’ho portato a casa in una scatola di scarpe, usando come lettiera la sabbia della spiaggia”.

Mumosa, Ragout, il libro che aiuta Enpa Monza

Di Mumosa invece la monzese si è innamorata dopo aver visto sui social un annuncio dedicato alla sua adozione: “Grazie all’impegno delle staffette, è arrivata fin qui dalla Sardegna”. Proprio per questi motivi, visti i precedenti, “non appena l’editore mi ha proposto di donare parte del ricavato a un’associazione nota per il suo impegno a favore degli animali, non abbiamo avuto dubbi e ci siamo rivolti all’Enpa“. “Cose da gatti” (costo 7,90 euro) è disponibile sia al mercatino natalizio della onlus in centro Monza, sia al rifugio di via San Damiano.