Muggiò: in fiamme un macchinario per il trattamento dei rifiuti

Nessun ferito a Muggiò, lungo la strada Comunale per Cinisello, dove attorno alle 17 di martedì 9 dicembre è scoppiato un incendio che ha interessato un macchinario di una attività industriale che si occupa di trattamento e smaltimento di rifiuti di vario tipo.

Le fasi di spegnimento dell’incendio a Muggiò

Incendio a Muggiò, sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco del Comando MB

Sul posto, con tre mezzi, una autopompa serbatoio, un’autobotte e un carro schiuma, si sono portate squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza che hanno estinto le fiamme utilizzando anche liquido schiumogeno evitando che coinvolgessero altri materiali o strutture dell’impianto. Presenti anche le Forze dell’Ordine e personale sanitario inviato dalla Agenzia emergenza urgenza.