Muggiò: Eroi nel Quotidiano nelle Marche per i terremotati

C’era anche un giovanissimo muggiorese, Christian Sellitti, nella delegazione dell’associazione Eroi nel Quotidiano di Cesate, fondata da Salvatore Manfredi, che in occasione di queste feste del Natale 2022 è scesa nelle Marche, nelle zone del terremoto del 2016 per portare pacchi regalo ai bambini e ragazzi delle zone che ancora vivono in situazione di emergenza. La breve visita del gruppo di volontariato e solidarietà era finalizzata all’incontro con le famiglie che quasi un decennio fa sono state colpite dal sisma e che hanno perso case e beni.

Muggiò: Eroi nel Quotidiano nelle Marche, volontario di 18 anni

Sellitti, 18 anni di Muggiò, il presidente Manfredi e altri due volontari, Samuel Bianchi e Deborah Ciurleo hanno raggiunto la località di Fiastra in provincia di Macerata, proprio nel centro, nel cuore delle zone tuttora terremotate, dove hanno attraversato case diroccate e devastate dal terremoto per poi raggiungere la scuola.

Muggiò: Eroi nel Quotidiano nelle Marche, cosa è successo

A scuola hanno incontrato bambini della materna, delle elementari e ragazzi delle medie e dove hanno consegnato i pacchi dono. Il carico di regali natalizio è stato reso possibile dalla generosità di tante famiglie tra la Brianza e il Nord Milano che hanno contributo fattivamente affinchè il Natale dei giovani che sono ancora vittime delle conseguenze del sisma del 2016, fosse un po’ più sereno. A dare un importante contributo all’acquisto dei doni è stata l’asilo Maria di Bollate, questa scuola d’infanzia con il contributo dei genitori e del corpo docente ha fatto sì che la delegazione brianzola nelle Marche portasse a termine la propria missione.

La giornata di venerdì è stata dedicata anche alla visita del cosiddetto “cratere del terremoto” nel quale è inserita Fiastra con altri 140 comuni terremotati.