Muggiò: denunciato per ricettazione, sul furgone otto moto rubate in quindici giorni

Secondo le informazioni del gps montato a bordo, la moto rubata nell’hinterland di Milano doveva trovarsi in un cortile a Muggiò. E lì in effetti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Desio l’hanno trovata nel pomeriggio del 18 settembre: ma era caricata su un furgone, insieme ad altre sette motociclette di grossa cilindrata. Tutte senza targa e tutte rubate a partire dal 30 agosto.

Muggiò: denunciato per ricettazione un 37enne con precedenti

Per i carabinieri non è stato difficile risalire al proprietario: un uomo di 37 anni, di origine straniera, residente a Muggiò, con precedenti penali. Proprietario del furgone e residente nella proprietà in cui era parcheggiato.

È stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza. Furgone e moto sono stati posti sotto sequestro e affidati a un custode giudiziale.