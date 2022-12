Muggiò attende la Sacra Rappresentazione in piazza per il Natale

Domenica 18 dicembre a Muggiò ci sarà la Sacra Rappresentazione “Un bambino per sempre con noi”. Un momento importante, in vista del Natale, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione, la comunità pastorale Madonna del Castagno e l’esecutivo delle associazioni insieme a molte associazioni ed enti del territorio che hanno voluto riportare il Presepe Vivente. Il sagrato della chiesa San Pietro e Paolo ospiterà, dalle 14.45, cinque quadri che, grazie al coinvolgimento di attori amatoriali e del coro dei bambini degli oratori cittadini, rappresenteranno gli eventi sacri che precedono la Natività.

Muggiò attende anche lo spettacolo di Pastori e Martinelli

Attorno alle 16.30 sempre sul sagrato ci sarà uno spettacolo vero e proprio, un testo originale scritto per l’occasione da Marta Martinelli, regista e da Carlo Pastori. Al termine Magi e figuranti accompagneranno tutti nella chiesa. «È uno spettacolo che prende spunto dall’opera dello scrittore milanese Giovanni Testori- spiega Emi Colombo, presidente di Polis Lab– strutturato per raccontare i simboli del Natale, sia quelli sacri e religiosi che quelli più laici. Vorremmo portare il Natale religioso nelle case di tutti». Un grande staff ha lavorato per questa rappresentazione: cinque compagnie teatrali amatoriali, un centinaio di comparse, oltre a una cinquantina al lavoro tra allestimenti scenografie, costumi e servizio d’ordine.

Muggiò attende attori e associazioni in piazza

Presenti gli attori Pietro Grava e Valeria Guanziroli e i suonatori Luciano Carminati e Francesco De Chiara, oltre agli attori dell’Associazione Libertamente e delle Compagnie Teatrali Monzesi e ai docenti e gli allievi dell’Associazione Mousikè. Presenti i volontari di varie associazioni: Cascina Faipò, Don Luigi Bonanomi, La Rondine, Madre della Misericordia, Auser Muggiò, Banco di Solidarietà Noi Amici di Paolo, Club Alpino Italiano, Libertamente, Mousikè, PolisLab, Pro Loco, Unione Società Sportive Muggioresi. C’è stato anche il supporto di Consorzio Desio Brianza, Fondazione Stefania, Residenza Corte Briantea. «La regia dello spettacolo è delle nostre associazioni– conclude il primo cittadino Maria Fiorito– che si sono messe a disposizione con don Maurizio Tremolada, il nostro parroco. Noi li supportiamo e vogliamo valorizzarle».