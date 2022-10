Monza: visita didattica in Questura di tre allievi vice ispettori della Penitenziaria

Visita didattica in Questura, a Monza, il 19 e 20 ottobre, tre allievi vice ispettori della Polizia Penitenziaria, accolti dal Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, che ha dato loro il benvenuto. L’iniziativa rientra nell’ambito di una collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per ampliare e completare il percorso di formazione professionale degli allievi in materia di polizia giudiziaria.

Visita didattica in Questura a Monza: due giornate all’Anticrimine e alla Mobile

Durante le due giornate, gli allievi hanno affiancato il personale della Divisione Polizia Anticrimine e della Squadra Mobile, per acquisire la conoscenza dei meccanismi giuridici, operativi e comunicativi dell’attività investigativa, il tutto nel rigoroso rispetto del segreto istruttorio e della disciplina nazionale ed europea in materia di riservatezza dei dati personali.

Visita didattica in Questura a Monza: in Italia coinvolti 337 allievi

L’iniziativa vedrà impegnati, nelle dislocazioni territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presenti in tutta la penisola – Questure e Commissariati di tutta Italia, 337 allievi vice ispettori, con l’obiettivo di dar vita ad uno scambio di esperienze e conoscenze che possano accrescere la formazione degli allievi e arricchire il loro bagaglio, preparandoli al meglio al ruolo e ai compiti che li attendono al termine percorso formativo.