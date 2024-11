Monza, vigili del fuoco nel Lambro per rimuovere un grosso albero sotto il Ponte dei Leoni

Intervento Saf, Speleo alpino fluviale, dei vigili del fuoco del Comando provinciale a Monza, nel fiume Lambro, all’altezza del Ponte dei Leoni, in pieno centro città, sabato 2 novembre. Il personale di via Cavallotti si è mobilitato per rimuovere un grosso albero, trasportato fino al ponte durante l’ultima piena del fiume, che ostacolava il regolare flusso dell’acqua costituendo un potenziale pericolo in caso di nuova piena.

Intervento dei vigili del fuoco nel Lambro: personale Saf e autoscala sul posto

Squadre del Comando hanno lavorato nel letto del fiume per tagliare e rimuovere le parti dell’albero incagliate. Con l’ausilio dell’autoscala hanno quindi provveduto a portare a terra i pezzi di tronco tagliati. L’intervento è durato oltre le due ore.