Monza, vigili del fuoco “acrobati” salgono al quarto piano per salvare 80enne

Si sono arrampicati fino al quarto piano di un palazzo storico in via Manzoni, a Monza, per salvare un vecchietto di 80 anni che rischiava di morire soffocato a causa del fumo. E’ stato un intervento “acrobatico” quello messo a segno dai vigili del fuoco di Monza la sera di giovedì 8 agosto. Le urla disperate dell’uomo hanno convinto i vigili del fuoco che fosse necessario intervenire d’urgenza. Quando sono arrivati, il pensionato quasi non respirava quasi più. L’azione dei pompieri ha salvato la vita all’uomo, trasportato in ospedale per un principio di intossicazione, ma sano e salvo.

Monza, vigili del fuoco “acrobati”: fiamme nel centro storico, intervento tempestivo

L’incendio era divampato sul tetto in un appartamento all’ultimo piano di uno stabile a ridosso del centro storico. Tutti via per le ferie. Tranne un pensionato di 80 anni all’ultimo piano. Ancora al vaglio degli inquirenti da dove si sia sprigionata la scintilla che ha appiccato l’incendio. Gli ambienti si sono rapidamente saturati di un denso fumo bianco. Per fortuna, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno intercettato il rogo che rapidamente si stava espandendo su una parte importante del tetto. Sul posto due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, un carro soccorso. E pure i medici del 118 con le ambulanze. Spaventato e sfinito dal fumo, l’anziano non aveva avuto la forza di fuggire con le sue gambe: un bene: evitando le fiamme al piano di sotto, si è salvato. Lo stabile è risultato agibile. Ora è fuori pericolo.