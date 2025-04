Continua la sperimentazione del Comune di Monza sulle “strade scolastiche”, ovvero quelle vie in cui vengono tutelati gli utenti più deboli a scapito del traffico di auto. Dopo via Omero, martedì 15 aprile l’esperimento si replica in via Caravaggio nel pomeriggio con sosta e transito vietati: dalle 13.30 alle 18 la strada del quartiere San Rocco diventa un’area pedonale con l’obiettivo di favorire sicurezza stradale e mobilità sostenibile. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a mercoledì 16 aprile con gli stessi orari. Sarà possibile accedere alla via solo fino alle 9.30 del mattino e nuovamente dopo le 19.

Monza: via Caravaggio diventa pedonale per un giorno, previsti attività e laboratori

L’iniziativa è promossa dal Comune con l’Istituto Comprensivo Koinè, la Consulta di San Rocco, cittadini attivi e Amat; coinvolgerà gli alunni della scuola primaria Zara e offrirà a bambini, ragazzi e famiglie un’opportunità di gioco, apprendimento e confronto.

In programma diverse attività sportive, educative e creative, laboratori didattici sulla mobilità sostenibile, sulla salute e sulla sicurezza stradale, con la partecipazione attiva di esperti della Polizia Locale e di associazioni del territorio.

Monza: via Caravaggio diventa pedonale per un giorno, «favorire l’autonomia dei bambini negli spostamenti quotidiani»

«Ridurre la presenza di veicoli in prossimità delle scuole – osserva l’assessore alla Partecipazione, Andreina Fumagalli – significa favorire l’autonomia dei bambini negli spostamenti quotidiani, creare un ambiente urbano più vivibile per tutti e migliorare la qualità dell’aria. Obiettivi, questi, a cui mira la strategia SUS per il quartiere di San Rocco».

L’iniziativa è finanziata con fondi europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Questo progetto punta a migliorare la mobilità e la sostenibilità urbana, accompagnando interventi strutturali con azioni di sensibilizzazione e partecipazione attiva da parte dei cittadini.