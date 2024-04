Monza: vede la multa, minaccia di dare fuoco agli agenti della Polizia locale e poi li aggredisce, arrestato

Appena vista la multa per divieto di sosta sul parabrezza avrebbe minacciato gli agenti della Polizia locale e successivamente li avrebbe aggrediti, tanto da dover essere portato al Comando e arrestato.

Monza: un 47enne arrestato dalla Polizia locale dopo le minacce e l’aggressione per la multa

Un pomeriggio decisamente concitato quello di domenica 14 aprile per un monzese classe 1977. Operatori della Polizia locale sono intervenuti in via Solferino all’incrocio con via Mauri per un veicolo in divieto di sosta che avrebbe creato intralcio. La pattuglia ha quindi proceduto con la sanzione per divieto con preavviso posto sul parabrezza della vettura. Di lì a poco il 47enne si sarebbe avvicinato agli agenti e avrebbe iniziato a inveire pesantemente, minacciandoli, anche di “dare fuoco a loro e al veicolo di servizio”.

Monza: vede la multa per divieto di sosta e minaccia e aggredisce

Durante le successive attività di identificazione avrebbe quindi aggredito gli agenti che, dopo breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. Sottoposto a giudizio direttissimo, dopo la convalida dell’arresto al soggetto è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo presentazione alla Polizia giudiziaria e di dimora nel comune di domicilio