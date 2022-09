Monza: universitari in centro per spiegare i segreti del “bubble tea”

Quando la scienza incontra la cucina “creativa”. Alcuni studenti del corso di laurea in Microbiologia Agraria del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano saranno in centro Monza per spiegare sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 15 alle 18 i segreti delle bolle. Non bolle qualsiasi, ma quelle che vengono utilizzate per preparare una bevanda che negli ultimi anni è diventata di tendenza: il bubble tea. L’appuntamento è in via Lambro, 10 nel dehor di Mistertea.

Monza: universitari in centro, la tecnica della sferificazione

Alla base della bevanda c’è una particolare tecnica: la sferificazione, un procedimento in cui gli ingredienti, totalmente naturali, seguono un processo di gelificazione che sembra a tutti gli effetti una “magia”. Ma non c’è nessun incantesimo. I risultati sono frutto di tanta ricerca unita all’entusiasmo di creare una bevanda divenuta iconica. Il liquido viene modellato in sfere che consentono di realizzare prodotti estremamente scenografici. I futuri “scienziati” spiegheranno i retroscena della creazione delle sfere di frutta che sempre più suscitano interesse e curiosità.

Monza: universitari in centro, tecniche della cucina molecolare

L’intento è quello di divulgare scientificamente i principi legati alla tecnica della sferificazione in un momento ludico, creativo e formativo permettendo al pubblico di osservare l’esperimento dal vivo. Ogni partecipante potrà scegliere il gusto di bubble che preferisce e questo verrà realizzato al momento per essere servito assieme a del tè verde al gelsomino. Durante la dimostrazione verranno applicate e tecniche della cucina molecolare, un tipo di cucina che utilizza meccanismi chimici e scientifici per trasformare un alimento, modificandone così la forma o la texture senza alterarne il sapore o i valori nutrizionali.