Monza, una ventunenne suona a un citofono alle 4 di notte chiedendo aiuto

Una ragazza si è presentata alle 4 di notte e ha suonato al citofono di una abitazione, a Monza, chiedendo aiuto. Ventunenne, è stata subito assistita dai residenti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, si è portata un’ambulanza della Croce Rossa oltre che una pattuglia della Polizia di Stato.

Monza, ragazza chiede aiuto: soccorsa e portata all’ospedale

Secondo quanto riferito dalla questura, la ragazza, trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, sarebbe apparsa in stato confusionale e di alterazione, forse a causa della assunzione di alcol e droghe. Interpellata dagli agenti al Pronto soccorso avrebbe detto di non avere subito aggressioni di alcun genere, cosa che, dicono sempre dagli uffici di via Montevecchia, sarebbe stata confermata anche dal referto medico. La giovane non avrebbe invece saputo dire dove avesse trascorso la serata prima di chiedere aiuto.