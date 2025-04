Monza, una fiammante Tesla al cliente vincitore del concorso Acinque

È tornato a casa da Monza su una fiammante Tesla Model 3 blu metallizzato un cliente di Acinque Energia che si è aggiudicato l’edizione 2024 del concorso “Sempre Premiati” organizzato dalla multiutility brianzola dell’energia. Il fortunato vincitore è arrivato a Monza con la famiglia ed è stato accolto prima in Tesla e poi allo Spazio Acinque del capoluogo brianzolo per un momento conviviale e per la consegna del veicolo da parte dell’amministratore delegato di Acinque Energia, Andrea Tugnoli.

Monza, il concorso “Sempre Premiati” di Acinque: a un lecchese la Tesla Model 3

Il concorso “Sempre Premiati”, come spiega la società monzese, dava l’opportunità a chi sceglieva tra settembre e dicembre dello scorso anno la società del Gruppo Acinque per le utenze di luce e gas di vincere 110 Iphone e, appunto, una Tesla Model 3.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto rimarcare il nostro impegno nell’essere vicini alla comunità e al territorio per diffondere il valore della transizione energetica, dando la possibilità a un nostro nuovo cliente di godere in prima persona dei benefici dell’auto elettrica – sottolinea l’ad Tugnoli – Muoversi in modo sostenibile migliora la qualità della vita nelle nostre città e, per questo, non solo siamo impegnati ad ampliare la rete di ricarica delle auto elettriche installando nuove colonnine ma anche ad erogare da quelle strutture energia green, prodotta da fonti rinnovabili”.