Procederanno quasi di pari passo la riqualificazione del deposito della Polizia locale di via Marsala a Monza e quella dell’ex lavatoio di via Agnesi: i due edifici, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, costituiranno un polo culturale. La giunta ha, infatti, approvato le linee di indirizzo per la loro ristrutturazione: il magazzino diventerà la nuova sede del Fondo antico della biblioteca formato da circa centomila volumi pubblicati dal sedicesimo secolo fino agli ultimi decenni del diciannovesimo. Le raccolte, conservate da alcuni anni in un deposito attrezzato a Milano, saranno custodite al pianterreno in moderni armadi resistenti sia al fuoco che ai batteri: sullo stesso livello saranno installate le postazioni per la consultazione informatica mentre nella parte soppalcata sarà allestito un open space per le attività didattiche. Il Fondo antico sarà frequentato soprattutto da storici, ricercatori e scolaresche in visita.

Sarà, invece, aperto a tutti l’ex lavatoio: nella vecchia casa del custode saranno collocate l’area di accoglienza e un punto di informazione sulle attività culturali promosse a Monza. La riqualificazione, che sarà eseguita mantenendo gli elementi storici tra cui la pavimentazione in pietra al primo piano, consentirà di valorizzare l’area verde interna con l’apertura di un caffè letterario: saranno, inoltre, creati spazi multifunzionali ed espositivi a disposizione delle associazioni mentre al piano superiore saranno attrezzati gli uffici del Fondo antico. La palazzina, secondo le ipotesi della giunta, dovrebbe trasformarsi in un punto di riferimento soprattutto per i liceali delle sezioni del Porta e dello Zucchi distaccate alla ex Cgs.

Entrambe le ristrutturazioni sono state concordate dal Comune con la Sovrintendenza: quella del deposito di via Marsala dovrebbe richiedere un investimento di un milione di euro e quella dell’ex lavatoio centomila euro in più che la giunta Pilotto conta di ottenere in prestito dall’Istituto per il credito sportivo e culturale.

Al momento è difficile ipotizzare una data per l’avvio dei cantieri: «Difficilmente potranno partire nel 2025 – afferma l’assessore alle Opere pubbliche Marco Lamperti – è più probabile nel 2026». «Il polo del Fondo antico – commenta la sua collega alle Biblioteche Viviana Guidetti – restituisce alla città la piena fruibilità del suo importante patrimonio librario e documentale. I due edifici diventeranno un centro di divulgazione della cultura».

«L’ex lavatoio sarà un luogo dinamico e accessibile, in cui sarà lasciato spazio alla creatività, alla condivisione e allo studio» aggiunge l’assessora alla Cultura Arianna Bettin mentre secondo quella alla Partecipazione Andreina Fumagalli la palazzina «potrà tornare a essere un luogo centrale nella vita dei monzesi, fulcro di numerose iniziative».