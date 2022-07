Monza, un milione di tasse “dimenticate”: partono i solleciti

Sono 329 i contribuenti monzesi che riceveranno, o hanno già ricevuto, il sollecito del Comune a saldare gli importi arretrati dell’Imu: i bollettini, per un totale di 1.018.121 euro riguardano sia le imposte evase totalmente sia quelle pagate parzialmente per distrazione o per errori di conteggio. L’Imu è l’imposta comunale dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Monza: Imu non pagata dal 2017

In piazza Trento e Trieste mancano all’appello 316.295 euro relativi al 2017: in quell’anno pare che i cittadini siano stati particolarmente sbadati dato che le somme non versate negli anni seguenti sono meno cospicue.

Per il 2018 rimangono in sospeso 257.684 euro che calano a 222.563 per l’anno seguente e si assestano a 221.579 per il 2020.

Il municipio, che quasi certamente non riuscirà a incassare integralmente gli arretrati, spenderà 1.974 euro per recapitare gli avvisi di accertamento.

Monza: due bollettini Tasi che valgono 6.800 euro

Conta, inoltre, di recuperare 6.805 euro da due bollettini della Tasi: 4.354 euro relativi al 2018 e 2.451 euro al 2019. Gli avvisi compilati nei giorni scorsi sono i secondi del 2022: a marzo sono partiti i primi 221 dell’annata per un totale di 1.108.339 euro di Imu non versata nel quinquennio tra il 2016 e il 2020: i mancati introiti ammontavano a 57.726 euro per il 2016, a 382.856 euro per l’anno successivo, a 251.444 euro per il 2018, a 242.070 per il 2019 e a 172.917 euro per il 2020.

Monza: 50 euro per oltraggio, ma anche 51mila dalla raccolta differenziata

Nelle casse del Comune non entreranno solo le cifre legate al recupero dell’evasione dei tributi locali: sui conti correnti finiranno anche 50 euro pagati da un cittadino come risarcimento a un oltraggio rivolto a un operatore del comando monzese della Polizia locale e 51.087 euro che il consorzio Biorepack erogherà per il recupero degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile effettuato dai monzesi tramite la raccolta differenziata dei rifiuti nel 2021 e nel 2022.

Monza: e poi più di 2 milioni dalle multe

Una buona boccata d’ossigeno per le finanze del municipio di piazza Trento e Treieste arriva peraltro ogni anno dagli automobilisti e dai motociclisti: nel 2021, per rendere l’idea, hanno accumulato multe per 2.396.667,38 euro di cui 51.861,06 per aver superato i limiti di velocità.

Monza: le altre spese del Comune

Gli uffici impiegheranno poco più di 293.000 euro per ammodernare la segnaletica e sostituire i cartelli ammalorati, 586.201 euro per la manutenzione delle vie, per ripianare le buche sull’asfalto e per organizzare programmi di educazione stradale nelle scuole, destineranno 43.861 euro per la messa in sicurezza degli impianti stradali mentre hanno girato 301.000 euro alla Polizia locale per potenziare le attività di controllo della circolazione, compreso il sanzionamento delle violazioni al Codice della strada.