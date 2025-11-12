Monza: tutti i numeri della manovra, più risorse per welfare e lavori pubblici

È una manovra corposa che incrementa le risorse per il welfare e i lavori pubblici quella approvata a fine ottobre dal consiglio comunale di Monza. L’aula, con 19 voti a favore della maggioranza e 9 contrari delle opposizioni, ha aumentato di circa 3 milioni gli stanziamenti destinati all’assistenza di anziani, disabili e persone fragili di cui 1.579.000 euro assorbiti dalle rette delle comunità che ospitano i minori stranieri non accompagnati e quelli affidati al Comune dal Tribunale: «Non ci sottraiamo» ha affermato il vicesindaco Egidio Longoni anche se la cifra pesa in modo notevole sul bilancio.

Monza: tutti i numeri della manovra, le spese per i minori soli

L’esplosione dei costi, ha spiegato l’assessore al Welfare Egidio Riva, è causata dai tagli dei fondi che il Governo avrebbe dovuto girare agli enti locali: «Per il 2023 – ha dichiarato – abbiamo avuto un rimborso di 258.000 euro a fronte di una spesa di 1.443.000 euro, per il ‘24 sono arrivati 376.000 euro invece di 1.884.000, per il 2025 non abbiamo ancora ricevuto nulla mentre la spesa dovrebbe arrivare a 1.930.000 euro».

«I minori non accompagnati aumentano – ha proseguito – spesso arrivano nel fine settimana o la sera» come i due che si sono presentati domenica 2 novembre mettendo in affanno gli uffici che devono trovare loro una sistemazione. Attualmente il municipio ne ha in carico 88, quasi tutti maschi tra i 16 e i 17 anni, provenienti perlopiù dal Nord Africa: la progettazione di percorsi di studio e di inserimento nel mondo del lavoro è complicata dalla carenza di posti nelle comunità lombarde tranche che molti vengono inviati in strutture lontane, fino in Campania.

«Serve una riflessione da parte di tutti – ha notato il forzista Pier Franco Maffè – ci sono comuni che sono andati in bancarotta perché hanno dovuto anticipare le spese per l’accoglienza. Potremmo chiedere ai nostri parlamentari di supportare la battaglia» degli amministratori.

Monza: tutti i numeri della manovra, le bollette

La variazione ha integrato di 681.000 euro la cifra destinata al pagamento delle bollette delle scuole e degli edifici pubblici, di 600.000 euro quella per l’illuminazione, ha stanziato 3.200.000 per la realizzazione della rotatoria tra viale Sicilia e via Pompei e ha aumentato da 1.100.000 a 3.800.000 euro il finanziamento per i lavori alla materna Cartoccino dove, oltre agli interventi previsti per eliminare l’umidità, sarà effettuata la riqualificazione energetica con le risorse che il Comune conta di ottenere attraverso un bando.

Monza via Fontana area vendita

Monza: tutti i numeri della manovra, 900mila euro dall’area di via Fontana ceduta all’asta

Nelle casse dell’ente stanno per entrare 900.000 euro dalla cessione all’asta di un terreno in via Walter Fontana: l’operatore, ha precisato Longoni, ha anche versato una fidejussione di 1.640.000 euro da cui saranno scalate le spese per la bonifica. «La vendita è un’ottima notizia – ha detto il leghista Simone Villa – in quanto rafforza quel comparto industriale che si sta dotando di servizi adeguati a ospitare le attività produttive