Torna da venerdì 26 a domenica 28 maggio a Monza la Festa di Primavera, la giornata del quartiere Libertà organizzata dal Gruppo Spontaneo Libertà -Aps, giunta alla ventunesima edizione. Venerdì alle 20.30 il Libert Hub accoglierà l’esposizione di acquerelli degli allievi del corso G.S.L. e gli elaborati grafici “Il Viaggio” a cura del Liceo Artistico Valentini. Saranno premiati anche i vincitori dei concorsi di poesia e di grafica con il sottofondo musicale dei “Con…torti”.

Monza: torna la Festa di Primavera del quartiere Libertà, il programma

Sabato sarà la giornata più lunga con l’apertura della festa alle 10. Alla stessa ora si potrà imparare a risolvere il complicatissimo cubo di Rubik. Per tutto il giorno sono previsti laboratori per piccoli e grandi, bancarelle di hobbisti e di associazioni no profit, giochi gonfiabili, tornei, gare di abilità e caccia al tesoro. In calendario alle 11 nei locali del centro civico un incontro promosso dal Controllo del vicinato con alcuni agenti della Polizia Locale che metteranno in guardia contro le truffe. Alle 21 il duo Marenza & co. accompagnerà la serata con le loro note musicali. Anche nella giornata di domenica torneranno le bancarelle e i giochi. Alle 10 ci sarà un momento di riflessione sulla salute, sempre al Libert Hub. L’Associazione Brianza per il cuore effettuerà misurazioni di pressione, glicemia, peso, massa grassa ed eseguirà a campione elettrocardiogrammi. Alle 15 si scenderà in pista con il “Ballo per tutti”. Un’ora più tardi è previsto uno spettacolo di burattini curato da Donato Laudadio. Alle 16 l’associazione Bella Jajo terrà un laboratorio dedicato all’”Albero di Munari” e un “Percorso delle spezie”. Alle 18.30 gran finale con la premiazione dei vincitori dei vari tornei e un tributo alla musica italiana del duo Hamid Grandi e Alessandro Santaniello.