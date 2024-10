Monza: tenta di rubare un’auto sotto gli occhi del proprietario, arrestato dai poliziotti

Un 28enne di origini egiziane è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che ha danneggiato alcune auto in sosta in via Grigna, a Monza, nel parcheggio della Provincia di Monza e Brianza. L’episodio è accaduto martedì 22 ottobre attorno alle 18 a seguito di una segnalazione sulla presenza sospetta di un uomo che si aggirava tra le autovetture parcheggiate. La pattuglia della Volante, in servizio sul territorio, ha rintracciato un uomo corrispondente alle descrizioni che alla vista dei poliziotti ha tentato di darsi alla fuga ma è stato prontamente inseguito e bloccato dai poliziotti.

Monza, un 28enne arrestato: addosso un paio di forbici per aprire la vettura

Gli agenti hanno immediatamente accertato il danneggiamento di alcune auto in sosta e potuto appurare come, poco prima, l’uomo avesse tentato di aprire un’autovettura parcheggiata utilizzando un paio di forbici per rompere il nottolino della portiera e entrare nel veicolo. Una azione notata dal proprietario che si è avvicinato rapidamente allo sconosciuto per farlo allontanare. Nello stesso momento in cui l’uomo veniva quasi raggiunto dalla vittima, sopraggiungeva la pattuglia della Polizia di Stato. Perquisito sul posto, gli sono state rinvenute addosso le forbici utilizzate per tentare di entrare nell’auto. Il 28enne, regolare in Italia e già noto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto di auto. Il giudice ha convalidato l’arresto e non è stata disposta alcuna misura cautelare.