Monza, tamponamento tra quattro mezzi sul cavalcavia di via Fermi: motociclista in codice rosso all’ospedale

Tamponamento tra quattro mezzi in via Fermi, a Monza. Un motociclista 64enne portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo. Rilievi della Polizia locale
L'ambulanza e l'automedica sul posto
Un motociclista di 64 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza: è l’epilogo di un incidente stradale con tamponamento multiplo avvenuto attorno alle 14 di martedì 28 ottobre in via Fermi, nel capoluogo brianzolo.

Monza, tamponamento in via Fermi tra una moto, un’auto, un autocarro e un autoarticolato

Il sinistro, secondo quanto comunicato dal Comando della Polizia locale monzese, ha visto coinvolti oltre al motocilista, un’autovettura, un autocarro e un autoarticolato. Il tamponamento, per cause in fase di accertamento da parte della pattuglia intervenuta, è avvenuto nel tratto in discesa del cavalcavia di via Fermi, in direzione Sesto San Giovanni. Il motociclista ferito è stato soccorso sul posto da personale sanitario inviato dalla Agenzia emergenza urgenza e poi trasportato in codice rosso al San Gerardo. Sempre secondo quanto riferito dal Comando non avrebbe riportato lesioni importanti.

