Monza: sperduto e spaventato in centro, 82enne aiutato dalla polizia locale

Sperduto in un centro storico di Monza affollato, pieno di luci, rumoroso: forse l’anziano monzese si è trovato disorientato proprio per lo scenario per lui inconsueto. Erano le 17 e un’ora prima era uscito di casa a Triante per cercare un bancomat e prelevare, alla fine era arrivato lì, nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre. A notarlo è stata una pattuglia a piedi della polizia locale, che ha capito che l’uomo, 82 anni, un bastone per aiutarsi a camminare, era spaventato e confuso.

Monza: sperduto e spaventato in centro, la scorta al bancomat e poi fino a casa

Gli agenti lo hanno avvicinato e lo hanno tranquillizzato, dopo avere ascoltato il suo racconto lo hanno accompagnato a un bancomat di via Crispi per evitare che qualcuno potesse approfittarsi del suo stato e quindi – nel momento di congedarsi – gli hanno chiesto come sarebbe tornato a casa. “A piedi o con l’autobus” ha risposto l’anziano, ma la pattuglia gli ha proposto di essere accompagnato a casa con l’auto della polizia. Così è stato: è arrivata un’auto del comando e mentre gli agenti avvisavano la figlia dell’82enne di quanto era accaduto – la donna aveva cercato invano di contattarlo al telefono – l’anziano è stato riaccompagnato fino dentro il suo appartamento. Dove, poi, ha salutato e ringraziato gli agenti con generose strette di mano.