Monza, sindaco a Rfi dopo l’incidente in stazione: rassicurazioni sulla sicurezza

Il pensiero per il viaggiatore rimasto ferito e la richiesta di rassicurazioni sulla sicurezza. Il sindaco di Monza Paolo Pilotto, dopo l’incidente alla stazione ferroviaria che martedì mattina ha causato il ferimento di un uomo di 34 anni, è intervenuto augurando al viaggiatore prima di tutto una «ripresa rapida e al più presto una completa guarigione», consapevole che le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.

Stazione di Monza incidente 17 settembre 2024

Monza, sindaco dopo l’incidente in stazione: «Al centro di progetto di riqualificazione complessiva, ma deve rispondere a verifiche di sicurezza e idoneità»

Il sindaco ha preso contatto con i vertici di Rfi: «L’intera stazione è al centro di un progetto di ripensamento e riqualificazione complessive in vista dell’interscambio con una delle nuove stazioni di MM5 della metropolitana che saranno realizzate in città – riflette il sindaco – Ciò non toglie che fino a quel giorno la struttura attuale debba rispondere alle più rigorose verifiche che garantiscano sicurezza e idoneità per i tanti utenti che affollano quotidianamente la nostra stazione».