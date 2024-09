Monza, crolla una porzione di pensilina in stazione: un ferito, stop ai treni e poi ritardi su tutte le linee

Una persona è rimasta ferita a Monza, alla stazione ferroviaria, dopo il crollo di una porzione della copertura di una banchina. Ne dà notizia il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, sul posto con personale inviato dalla Agenzia emergenza urgenza e le forze dell’ordine.

Monza, un ferito in stazione e treni interrotti temporaneamente. Poi ritardi

La pensilina crollata, spiegano i vigli del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, è realizzata in “laterocemento”. La persona ferita, un uomo di 34 anni, è stata soccorsa in codice rosso e affidata alla cure del personale sanitario. È stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

È successo intorno alle 10.30. La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente sia verso Milano che per le diramazioni Bergamo e Lecco per consentire l’intervento. La circolazione è poi ripresa ma con gravi criticità e fortemente rallentata con ritardi fino a 120 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni.

(* notizia aggiornata)