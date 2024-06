Monza: si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio di amministrazione BrianzAcque

Il consiglio di amministrazione di Brianzacque eletto dall’assemblea dei soci il 20 maggio ha inaugurato ufficialmente il proprio triennio venerdì 7 giugno: nella sede della società pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza si è riunito per la prima volta l’organismo presieduto da Enrico Boerci, confermato anche nel ruolo di amministratore delegato, dal vicepresidente Gilberto Celletti, da Alessia Galimberti, che facevano parte del passato cda, e dai nuovi consiglieri Miriam Casiraghi e Paolo Cipriano.

A Monza la prima riunione del nuovo CdA BrianzAcque: “prosegue la strada dello sviluppo”

Il consiglio di amministrazione, che proseguirà sulla strada dello sviluppo dell’azienda al servizio del territorio “in chiave infrastrutturale e sostenibile”, verificherà la possibilità di aggregare le altre società pubbliche, o a prevalenza pubblica, che operano in Brianza nella costituzione di una multiutility attiva nel settore idrico e in quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, come prevede il mandato ricevuto il 20 maggio dall’assemblea composta dai comuni e dalla Provincia. Brianzacque, come chiesto dai soci, entro un anno dovrà presentare un progetto che vada in questa direzione in modo che possa essere valutata la sua fattibilità.