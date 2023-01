Monza: si cambia il giubbotto dopo la rapina all’Epifania ma gli agenti lo riconoscono

Ha detto agli agenti di essere stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto che, dopo una colluttazione gli ha rubato il portafogli con 80 euro e documenti e effetti personali. Vittima, la mattina del 6 gennaio, un 69enne monzese. L’aggressione a scopo di rapina è avvenuta in vicolo dei Mulini, in direzione centro città. Dopo la chiamata alla Sala Operativa della Questura sono state inviate sul posto delle Volanti. La vittima ha descritto il presunto rapinatore, di probabile origine magrebina, e la direzione di fuga, verso Porta Lodi.

Rapinato il giorno dell’Epifania, l’analisi della videosorveglianza

Mente la vittima si recava in Questura per formalizzare la denuncia, gli agenti hanno subito avviato le ricerche del responsabile a partire dalla analisi delle immagini a circuito chiuso di alcune telecamere che avevano immortalato il rapinatore prima del colpo. Un soggetto già noto ai poliziotti, tanto che, verso le 11 l’hanno localizzato in via Bergamo. L’uomo, un 40enne marocchino, irregolare in Italia, nel frattempo aveva cambiato abbigliamento scambiando un giubbino di colore rosso, indossato durante l’aggressione, con uno di colore nero. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 80 euro suddivisi in 4 banconote da 20, corrispondenti al bottino rapinato poco prima al 69enne.

Rapinato il giorno dell’Epifania, ha riconosciuto l’aggressore

In Questura è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e foto del soggetto sono state mostrate alla vittima che l’ha riconosciuto come l’autore della violenta aggressione avvenuta in mattinata e tornando in possesso di quanto gli era stato rapinato. Il 40enne straniero è stato sottoposto a fermo con l’accusa di rapina aggravata e associato presso la locale Casa Circondariale di Sanquirico a diposizione della Procura della Repubblica di Monza.

Rapinato il giorno dell’Epifania, il grazie del Questore

Il Questore Marco Odorisio ha ringraziato gli agenti delle Volanti perché: “con la individuazione del rapinatore hanno di dimostrato di conoscere il territorio e quanti sono dediti alla illegalità, dando una immediata e dovuta risposta che i cittadini meritano in termini di sicurezza“.