Monza: si affrontano con forbici e guinzaglio, due denunciati dalla polizia locale

Uno con in mano un paio di forbici da elettricista, l’altro con un guinzaglio per cani in metallo. Gli agenti della polizia locale di Monza li hanno trovati così nelle vicinanze di un bar del centro. Non avevano buone intenzioni. I motivi del diverbio sono in via di accertamento. Fatto sta che il bilancio finale è di due denunce con sequestro delle “armi” improprie.

Monza: il diverbio tra il 71enne e una coppia di giovani

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale il primo, un 71enne italiano, impugnando la forbice avrebbe minacciato il secondo, un 28enne, anche lui italiano, e una donna che era con lui. A placare il diverbio sono stati gli agenti del Nucleo Area Centro del Comando di via Marsala. Il 28enne avrebbe invece tenuto in mano il guinzaglio “a maglie in metallo” a sua volta con “atteggiamento minaccioso”. Per evitare ulteriori conseguenze gli agenti hanno sequestrato i due oggetti e sono scattate due denunce in stato di libertà.

Monza, il diverbio e le due denunce da parte della polizia locale

Il 71enne per minaccia aggravata in quanto ha utilizzato “strumenti atti a offendere” mentre il 28enne per porto di strumenti atti a offendere al di fuori della propria abitazione.