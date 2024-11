Monza: seduta in Villa reale per l’Ufficio presidenza del consiglio regionale

Tappa in Brianza per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia che lunedì 18 novembre si è riunito nella Sala degli Specchi della Villa reale di Monza. Un ritorno dopo l’incontro di settembre in Autodromo, in occasione del Gran Premio d’Italia, nell’ambito del tour itinerante nei capoluoghi lombardi.

Monza: seduta in Villa rele per l’Ufficio presidenza del consiglio regionale, i presenti

Presenti oltre al presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i vice presidenti Giacomo Cosentino ed Emilio Del Bono e i consiglieri segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella. Poi i consiglieri regionali del territorio Alessandro Corbetta (Lega), Fabrizio Figini (Forza Italia), Jacopo Dozio (Forza Italia), Martina Sassoli (Lombardia Migliore) e Alessia Villa (Fratelli d’Italia).

I lavori dell’Ufficio di Presidenza sono stati preceduti da un incontro con il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio e il direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Bartolomeo Corsini.

MONZA ufficio presidenza Regione Lombardia in villa reale – foto Radaelli

Monza: seduta in Villa rele per l’Ufficio presidenza del consiglio regionale, «confronto continuo tra istituzioni e territori»

«I territori devono tornare protagonisti delle politiche regionali e devono acquisire una centralità sempre maggiore: è questo il senso della decisione di tenere le nostre sedute nei capoluoghi lombardi – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – L’obiettivo di questi incontri è confrontarsi con le comunità locali per conoscere meglio le realtà provinciali lombarde, raccogliere le loro necessità e i loro bisogni, approfondire le loro eccellenze. L’obiettivo di questo percorso deve essere quello di avvicinare sempre di più i cittadini alla vita delle istituzioni».

E poi: «In questi anni ha soffiato forte sul nostro Paese il vento dell’antipolitica che, con una partecipazione sempre più bassa alle elezioni e alla vita pubblica, rischia di minare le fondamenta della democrazia. Noi siamo qui per dimostrare che la buona politica esiste e si basa sul confronto continuo tra le istituzioni e tra istituzioni e territori. Lo dimostra concretamente il ruolo propositivo del Consiglio regionale che attraverso mozioni e ordini del giorno, spesso bipartisan, indica e propone alla Giunta soluzioni per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei territori e delle comunità».

Monza: seduta in Villa rele per l’Ufficio presidenza del consiglio regionale, bilancio attività e patrocinio

È stata l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta dal Consiglio regionale nei primi dieci mesi dell’anno. In Consiglio regionale ad oggi sono state 19 le leggi approvate, 9 le proposte di atto amministrativo e 6 le Risoluzioni, 26 le proposte di nomina affrontate, nel corso di 29 sedute (sono 36 quelle previste e calendarizzate entro fine anno, un record se consideriamo l’ultimo ventennio): da segnalare il lavoro di indirizzo politico, con 63 mozioni approvate dall’Aula insieme a 271 ordini del giorno. Il 17,18 e 19 dicembre l’Assemblea si riunirà per la Sessione di Bilancio.

Lunedì è stato concesso un patrocinio con contributo economico a Monza a sostegno dell’iniziativa “Le pari opportunità e la riduzione delle diseguaglianze” organizzata da “Arte da Amarsi” di Monza, in programma il 29 dicembre: a Monza e alla Brianza in questa legislatura sono stati riservati finora quasi il 16% dei patrocini regionali concessi complessivamente.