Monza, 17enne arrestato per rapina: “Se non mi dai 5 euro ti rompo una bottiglia in testa”

Arresti domiciliari per un 17enne che nella serata del 4 ottobre, in pieno centro, in via Carlo Alberto, ha aggredito a calci e pugni un passante 19enne che si sarebbe rifiutato di dargli 5 euro.

Monza, la Polizia individua e arresta il 17enne: è agli arresti domiciliari

Sul posto si è portata una pattuglia della Squadra Volanti della Questura: la vittima, trasportata all’ospedale, dal quale è stata successivamente dimessa, ha raccontato di essere stata avvicinata da un ragazzo di presunte origini nordafricane che dopo il suo rifiuto alla richiesta di una moneta e una sigaretta avrebbe prima iniziato a urlare minacce e, a un secondo rifiuto, l’avrebbe di nuovo minacciato, questa volta con una bottiglia gridando “Se non mi dai 5 euro te la rompo in testa” mimando il gesto di colpirlo e l’avrebbe poi aggredito.

Grazie a una descrizione dettagliata del presunto aggressore gli agenti hanno raggiunto un gruppo di giovani, poco distanti dal luogo dell’aggressione e hanno fermato il sospettato, che si stava allontanando rapidamente. Il 17enne è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.