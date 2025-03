Si amplia il numero delle scuole di Monza che collaborano con la San Vincenzo nel recupero della frutta fresca non consumata dagli alunni in mensa. Fino a giugno, come prevede l’accordo firmato con il Comune, i volontari dell’associazione ritireranno i frutti avanzati e in buone condizioni nei plessi che fanno parte degli istituti comprensivi Salvo D’Acquisto, Correggio, Foscolo, San Fruttuoso, Koinè, Don Milani e Raiberti.

Monza, scuola: frutta alla San Vincenzo, progetto per ridurre sprechi e sensibilizzare bambini e ragazzi

Gli alimenti saranno distribuiti agli ospiti del dormitorio di via Raiberti e alle famiglie bisognose assistite dalla San Vincenzo: il progetto consente sia di ridurre gli sprechi nei refettori sia di sensibilizzare i bambini e i ragazzi sull’importanza della cultura del dono.