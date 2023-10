Monza: scorribande di baby gang anche sugli Spalti tra alcol, risse e danneggiamenti

Da piazza Trento e Trieste a Spalto Santa Maddalena e Spalto Piodo: si amplia l’area delle scorribande a Monza di piccoli gruppi di adolescenti, spesso ubriachi, che la sera entrano nei locali, disturbano con atteggiamenti violenti i titolari e minacciano i clienti.

Monza: scorribande di baby gang anche sugli Spalti, nuova denuncia in consiglio comunale

Alcune baby gang, ha spiegato nell’ultimo consiglio comunale Stefano Galbiati della Lista Allevi, si sono spostate di qualche decina di metri trascinandosi dietro tutto il disagio provocato dalle loro intemperanze e dai loro comportamenti violenti.

«I problemi – ha affermato – sono iniziati un paio di mesi fa e ora sono quasi radicati. I commercianti iniziano a essere esasperati dalle risse tra i ragazzi e dai furti di sedie che vengono scagliate nel Lambro» o per la strada. Venerdì scorso, ha aggiunto, ha assistito a uno scambio di bottigliate tra giovani sbronzi davanti a un ristorante: «Il più vecchio – ha raccontato – avrà avuto 16-17 anni. La situazione sta diventando davvero pericolosa: gli operatori chiedono un presidio fisso o pattugliamenti frequenti soprattutto la sera» negli orari di cena quando gli spalti si animano di persone. La zona, ha precisato Galbiati, non è del tutto tranquilla nemmeno a mezzogiorno.

Monza, l’assessore alla Sicurezza: collaborazione degli esercenti

«È necessario intervenire immediatamente» ha concordato l’assessore alla Polizia locale Ambrogio Moccia che nel corso di un recente sopralluogo ha individuato «le tracce delle risse» avvenute la sera precedente.

«Gli organici delle forze dell’ordine – ha dichiarato – sono insufficienti per garantire un presidio fisso ma saranno effettuati interventi sistematici».

La questione, ha proseguito, dovrà essere affrontata insieme agli esercenti: «Ragioneremo con loro – ha anticipato l’amministratore – sulla possibilità di installare telecamere private» che potrebbero scoraggiare comportamenti violenti e contribuire all’identificazione dei responsabili di atti illeciti. «Siamo determinati a portare a casa nel giro di qualche mese risultati definitivi anche per altre criticità consolidate» ha promesso Moccia.

Monza: poche settimane fa la denuncia di casi analoghi in piazza Trento e Trieste

È la seconda volta nell’arco di poche settimane che i pesanti disagi provocati in centro dalla presenza di piccoli gruppi di ragazzi tengono banco in consiglio comunale: di recente il forzista Massimiliano Longo ha sollecitato la giunta a predisporre un presidio fisso di agenti in piazza Trento e Trieste nel tentativo di prevenire le risse e, come rilevato anche nella zona degli Spalti, le molestie nei confronti dei clienti di bar e gelaterie, in particolare sotto i portici del palazzo ex Upim.